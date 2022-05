Wiseed lance un club d’investissement dédié à l’innovation maritime

La société toulousaine Wiseed, acteur de référence du crowdfunding en France, annonce le lancement d’un nouveau club d’investissement participatif nommé « Wiclub économie bleue », qui vise à promouvoir l’innovation maritime.

Une souscription unique de 1000 euros est demandée aux investisseurs. En partenariat avec deux pôles de compétitivité dédiés à l’économie de la mer (Mer Bretagne Atlantique et Mer Méditerranée), le nouveau club a pour objectif de lever 1,5 million d’euros. Les fonds financeront des projets d’entreprises liés au monde maritime, innovants et engagés dans la transition énergétique et environnementale. Six sociétés répondant à ces critères ont déjà été présélectionnées.