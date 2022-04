L’édition 2022 de #JagisPourDemain démarre le 9 mai. Ce programme d’accompagnement gratuit est destiné aux structures de l’Économie sociale et solidaire implantées sur le territoire de Toulouse Métropole, qui souhaitent mobiliser un financement participatif. Pour les aider à réussir leur campagne de crowdfunding, le dispositif se déroule en deux axes.

Sur inscription : une formation en ligne est accessible via des webinaires, en toute autonomie (trois séries de vidéos disponibles et des contenus adaptés à chaque étape d’avancement du projet).

Sur candidature : l’accompagnement est personnalisé via des des ateliers collectifs et des rendez-vous individuels avec des experts du financement et de la communication.

Le programme est lancé par France Active MPA Occitanie, en partenariat avec Toulouse Métropole, le Mouvement Associatif Occitanie, IéS et la plateforme HelloAsso.

Plus d’informations disponibles sur le site.