BatConnect lance une campagne de financement participatif chez Wiseed

Batconnect, jeune pousse de Toulouse qui développe des batteries lithium connectées pour la mobilité électrique et pour le stockage d’énergie, entre en campagne de financement participatif sur la plateforme toulousaine Wiseed. L’ambition de la start-up est de « devenir un acteur européen dans l’industrie de la batterie, avec la volonté de toujours favoriser l’écoconception, l’économie circulaire et les circuits courts ». La campagne de financement va courir d’avril à début juin 2023 pour tenter de récolter 350.000 euros. Elle entre dans le cadre de la finalisation d’une levée de 1,5 million d’euros.

Cette levée de fonds va permettre, selon Batconnect, « le financement de la recherche et développement sur l’électronique de puissance qui gère le stockage d’énergie (en cofinancement avec Bpifrance) et la création d’une première ligne d’assemblage des batteries Batconnect sur un site industriel en périphérie de Toulouse ». Elle devrait permettre aussi « une accélération du développement commercial de Batconnect à l’international (Europe dans un premier temps), ainsi que sur des marchés émergents extrêmement porteurs (robotique autonome, nautisme électrique, etc.) ».