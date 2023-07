Le Toulousain Wiseed veut bousculer l’investissement locatif dans l’immobilier

Chez Wiseed, l’été démarre fort. Après avoir fêté ses quinze ans il y a quelques jours, la plateforme de crowdfunding toulousaine vient d’annoncer la création du premier consortium européen de tokenisation immobilière : aux côtés de l’Américain RealT, pionnier du domaine, et du Français Twenty-First Capital, gestionnaire d’actifs, le leader du financement participatif va surfer sur la tendance digitale.

Twenty-First Capital pèse plus de 2 milliards d’encours sous gestion immobilière, RealT dispose de 14.000 investisseurs actifs dans 154 pays. Avec les 200.000 membres Wiseed, le trio promet de faire une entrée fracassante sur le marché. « Nous sommes complémentaires. Ce mariage immobilier, réglementaire et technologique est une première ! », se réjouit Mathilde Iclanzan, directrice générale de Wiseed.

Tokeniser, la nouvelle tendance de l’investissement locatif

La tokenisation immobilière consiste à fractionner un actif immobilier en un ou plusieurs « tokens » (jetons en anglais), autrement dit des actifs numériques. « Chaque investisseur, en achetant un token, deviendra propriétaire d’une partie du bien, lui donnant droit de percevoir des loyers. C’est une autre approche de l’investissement locatif », explique Mathilde Iclanzan. Il ne s’agit plus d’un emprunt mais bien d’un achat. Le bout d’actif acquis pourra être revendu à tout moment.

« Notre objectif est de permettre à nos investisseurs de diversifier leur portefeuille », explique la directrice. Elle affiche sa volonté de proposer une offre « accessible à tous », avec des montants « probablement inférieurs 100 euros », alignés sur la stratégie qui a toujours été celle de Wiseed. « Demain, un investisseur français pourra acquérir un bout d’une maison à Saint-Tropez, une partie d’un loft à New York… Il se constituera petit à petit un portefeuille d’actifs diversifié, qui lui apporteront un rendement régulier », poursuit-elle.

Une levée de fonds pour accompagner la croissance

Dans ses activités historiques, Wiseed propose des taux de rendement qui tournent autour de 10 % en immobilier classique, supérieurs à 15 % pour l’activité start-up. Pour ce nouveau format d’investissement, la directrice vise un taux légèrement inférieur, autour de 6 %, toutefois « sécurisé par l’actif qui existe derrière », précise la directrice générale. Dès le mois d’octobre, le groupe envisage de « tokeniser » un à deux biens par semaine.

Un dossier sera déposé auprès du régulateur européen. « La tendance de la tokenisation attire de nouveaux acteurs, on voit beaucoup de plateformes se lancer ces derniers temps. Nous voulons être plus sérieux que les autres et adhérer au régime pilote européen pour protéger au mieux les investisseurs », souligne Mathilde Iclanzan.

En parallèle, le groupe annonce d’excellents résultats au premier semestre avec 60 millions d’euros financés à fin juin 2023. Une belle performance, en forte hausse au regard du total 2022 qui atteignait 75 millions d’euros en un an. Pour accompagner sa croissance, Wiseed se permet un joli coup de pouce : une levée de fonds (participative évidemment !) de 5 millions d’euros, lancée directement sur sa plateforme dès la semaine prochaine.

Marie-Dominique Lacour

Sur la photo : Mathilde Iclanzan, directrice générale de Wiseed. Crédits : Wiseed.