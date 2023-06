Pyrénées-Orientales. Payote se lance dans une levée de fonds

La marque Payote, qui conçoit des espadrilles dans les Pyrénées-Orientales depuis 2016, lance une levée de fonds de 2 millions d’euros pour construire sa propre usine à Perpignan. Ce plan d’industrialisation, mené par son fondateur et président Olivier Gelly, se déroulera en deux temps.

500.000 euros sont recherchés via la plateforme de financement participatif occitane Wiseed. Lancée le 9 juin, la campagne de financement a déjà rassemblé plus de 160 investisseurs et 29 % du montant recherché. Le reste, soit 1,5 million d’euros, est en cours de discussions avancées avec des banques partenaires.

Avec cette nouvelle unité de confection, l’entreprise catalane « vise une production d’un million de paires par an et l’embauche d’au moins 80 personnes ». Aujourd’hui, sur les 4 millions d’espadrilles qui seraient vendues en France chaque année, seulement 800.000 seraient fabriquées en France. Payote aurait vu la demande exploser avec 3 millions de commandes par an pour une capacité annuelle de production de 80.000 paires d’espadrilles.