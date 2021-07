Aveyron. La Yess Academie récompense trois Lauréats

Trois lauréats sont sortis de la cinquième promotion de la Yess Académie, programme mis en place par la Région Occitanie afin de promouvoir des projets d’innovation sociale. Le 1er juillet dernier, tous les candidats de la promotion ont présenté leurs projets face à un jury composé de représentants des organisateurs et partenaires de l’événement.

Le premier prix, décerné par le Crédit Mutuel et Ouest Aveyron, est Tildess, un projet de tiers-lieu qui vise à lutter contre l’isolement des personnes en milieu rural. Le deuxième, décerné par EDF Une rivière, un territoire, et le Département de l’Aveyron, est Couture en Chœur. Il s’agit d’une future coopérative de confection textile de produits d’hygiène durable, répondant à des critères écologiques et éthiques. Le deuxième prix ex-aequo, décerné par l’agence Ad’Occ et l’Adefpart, est E-Nitium. Cette start-up développe une application de gestion des tâches administratives pour les professionnels de santé.

Ce programme est coorganisé par l’Adefpat, une association loi 1901 crée en 1983 à l’initiative d’élus et d’acteurs économiques du Tarn et de l’Aveyron, ayant pour finalité le maintien de l’activité et de l’emploi dans les zones rurales. La communauté de communes Ouest Aveyron, l’agence EDF Une rivière, un territoire, le Crédit Mutuel et le Département de l’Aveyron soutiennent la Yess Academie.

C.B