BTP. Le Toulousain Denjean rachète Omni Travaux

Le groupe toulousain Denjean, spécialisé en BTP et logistique, rachète la société de travaux publics Omni Travaux, basée à Lespinasse en Haute-Garonne. La famille Parpaïola était aux commandes de l’entreprise depuis plus de quarante ans.

Avec cette acquisition, le groupe Denjean (500 salariés pour 60 millions d’euros de chiffre d’affaires) poursuit sa croissance.

C’est le cabinet d’affaires Smart Entrepreneurs Partners qui a réalisé la cession de l’entreprise. Ce dernier est composé de douze associés et présent dans six villes (Paris, Lyon, Marseille, Nice, Montpellier et Toulouse).