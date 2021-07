Bien Urbains, un nouveau média sur la ville, créé à Toulouse

Marine Mugnier et Delphine Taynac sont deux journalistes toulousaines réunies au sein du collectif Antidotes, orienté vers le journalisme de solutions. Elles viennent de lancer cet été le média Bien Urbains, une newsletter payante dédiée aux évolutions sociales et écologiques dans les villes un peu partout en France.

Le projet a réussi le 11 juillet sa campagne de financement participatif sur Ulule et a récolté 7171 euros sur un objectif de 7000 euros. Le média promet, tous les quinze jours, un long reportage, des brèves et des formats plus ludiques (jeux, quiz, etc.). En plus de la newsletter, Biens Urbains proposera aussi des webinaires pour la communauté qu’il veut se créer.

M.H