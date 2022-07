Blockchain, bitcoin, cryptomonnaie, NFT... Are you token to me ?

La langue est la meilleure et la pire des choses », disait Ésope. La technologie, c’est pareil. Elle peut vous apporter un avantage sur vos concurrents ou vous dépasser complètement, auquel cas ce sont eux qui prennent le pas sur vous... Or, dans une société où tout s’accélère, où le virtuel prend une dimension de plus en plus importante, le risque d’une économie à deux vitesses s’accroît. D’un côté, l’économie réelle, classique, et dont les fondamentaux ont peu évolué depuis l’invention des places financières (au passage, il est amusant de rappeler que la première d’entre elles a été créée en 1250 à Toulouse, avec les fameux moulins du Bazacle). De l’autre, la nouvelle économie, qui depuis son avènement au début des années 2000, n’en finit pas d’accélérer. Dernier épisode en date : la création des cryptomonnaies, que les médias et les places financières ont découvert il y a une dizaine d’années.

Leur date de création officielle ? La crise des subprimes de 2008 qui a ébranlé les banques occidentales et fait vaciller l’économie américaine. À l’époque, une petite communauté d’informaticiens décide d’imaginer un système qui pourrait s’affranchir des institutions financières et de leur contrôle. Sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, ils imaginent un système de paiement de pair à pair, baptisé bitcoin, que l’on peut s’échanger sans l’aide d’une banque. La cryptomonnaie était née. Peu d’initiés comprennent encore ce qui allait devenir une véritable révolution. Car l’économie a besoin de fiabilité, de sécurité. Et dans le cas du bitcoin, cette sécurité est assurée, comme dans le monde réel, par un registre. À l’époque des moulins du Bazacle, les transactions étaient enregistrées dans un grand livre de compte tout en cuir et en parchemin qui recensait les actions notariées des associés.

Emergences de nouveaux services

En 2020, le grand livre est devenu numérique et chacune de ses pages, se cumulant aux autres, se solidarise sous la forme d’une chaîne que l’on ne peut plus modifier. Chaque contributeur devient le garant de l’intégrité du registre. C’est le principe de la blockchain. À partir de cette technologie blockchain, une multitude de déclinaisons et de nouveaux services ont émergé, et ce n’est que le début. Ils auraient pu rester confinés au monde feutré des informaticiens mais le propre d’une révolution, c’est qu’elle échappe à ses instigateurs. De système d’échange, le bitcoin est devenu un actif financier qui sert à spéculer sur les places financières sous la forme de jetons. Ce sont les tokens. Ce crypto-actif précisément, peut être utilisé pour payer dans le monde réel : de l’immobilier, des voitures, des assurances, etc.

Plusieurs blockchains ont été créées, servant de fiabilité à des centaines puis des milliers de cryptomonnaies. En 2021, on en recensait déjà plus de 5000. Enfin, les NFT, ces titres de propriété intellectuelle réservés aux créations artistiques digitales s’appuient eux aussi sur les blockchains. Ils viennent encore compliquer le jeu. Bref, virtuel et réel sont complètement imbriqués. Il est donc désormais crucial pour les entreprises, et notamment les TPE et PME, de comprendre ce phénomène et d’en appréhender les enjeux économiques et les applications qui en découlent. Car elles représentent bien de nouvelles terres à comprendre et éventuellement, à conquérir. Et cela tombe bien, il existe en Occitanie des entreprises et des acteurs qui ont en bien saisi l’enjeu.

M.V.

