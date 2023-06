Authentic BlockChain, le web 3.0 au service des professionnels du chiffre et du droit

Perdre sa crédibilité professionnelle. Voilà le risque important [1] qu’encourent les professionnels du droit (notaires, avocats, commissaires de justice, etc.) et du chiffre (experts-comptables, commissaires aux comptes, directeurs financiers, etc.) lorsqu’ils transmettent des documents falsifiés numériquement par des clients ou des pirates informatiques.

Pour les aider à faire face à une problématique en développement exponentiel depuis la crise sanitaire, où la dématérialisation quasi-totale des échanges était de mise, l’entrepreneur du numérique Thierry Arnaly a eu l’idée, lors du confinement de 2020, de créer la plateforme Authentic BlockChain, pour certifier de façon très rigoureuse l’échange de documents en ligne. Pour ce faire, sa solution utilise donc la blockchain, cette technologie de stockage et de transmission d’informations qui prend la forme d’un grand registre numérique réputé inaltérable.

Pour développer son projet de start-up, il s’est adjoint les services de la société de conseil en numérique Labsoft, située à Labège, et des experts de la blockchain d’Open 2Be, localisés en Nouvelle-Aquitaine. Thierry Arnaly a par ailleurs « approfondi les échanges » avec les professionnels du droit et du chiffre « pour saisir au mieux leurs besoins ». L’entrepreneur connaissait déjà le monde du notariat, puisque sa précédente jeune pousse, Foxnot, était une plateforme de relation client destinée aux notaires.

Une jeune pousse soutenue par Bpifrance

En 2021, un premier démonstrateur voit le jour. Le modèle économique de la plateforme est basé sur l’achat de packs pour des utilisations ponctuelles (à partir de 30 euros) et d’abonnement mensuels ou annuels (tarifs en fonction du volume, de l’ordre de 0,50 euro par fichier sécurisés) pour les utilisateurs réguliers. Aujourd’hui, pour continuer à développer son projet, Thierry Arnaly espère une levée de fonds dans les mois qui viennent. Sa jeune pousse a déjà tapé dans l’œil de Bpifrance, qui lui a apporté son soutien via sa bourse French Tech. Authentic BlockChain est par ailleurs accélérée par le Pôle Finance Innovation, situé à Paris.

L’enjeu pour l’entrepreneur est de convaincre tous azimuts de l’intérêt de sa solution. « Pour le moment, on atteint seulement les professionnels plus geeks. Certains ne comprennent pas l’intérêt de la blockchain. Parler de cette technologie aujourd’hui, c’est un peu comme quand on parlait de réseaux sociaux en 1999. C’est faire face à de la circonspection. Alors qu’un peu plus de vingt ans plus tard, les réseaux font quasiment partie de la vie de chacun. L’enjeu en 2023 est de réunir tous les acteurs du « Web 3.0 » [2] pour peser davantage dans le monde économique et accélérer la prise de conscience. Pour notre secteur, la maturité devrait arriver vers 2025 », explique Thierry Arnaly.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Thierry Arnaly, le fondateur de Authentic BlockChain. Ingénieur en mathématiques de formation, il travaille depuis 25 ans dans la sécurité informatique. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.