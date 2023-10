Authentic BlockChain a obtenu le label Finance Innovation

La société Authentic BlockChain annonce à avoir obtenu le label Finance Innovation. Active entre Toulouse et Paris, la jeune pousse utilise la blockchain, le fameux registre numérique sécurisé, pour protéger de la falsification les documents numériques créés ou reçus par les professionnels du droit et du chiffre.

Finance Innovation est un pôle de compétitivité dédié au secteur de la finance. À l’issue d’un parcours sélectif d’analyse et d’accompagnement, il labellise les sociétés qui remplissent des conditions de réussite. Finance Innovation regroupe plus de 600 membres et 680 projets labellisés depuis 2007, qui ont levé au total 2,8 milliards d’euros de fonds privés.

Authentic BlockChain annonce vouloir procéder à une levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels, de business angels et des professionnels du droit et du chiffre eux-mêmes. La start-up envisage cette augmentation de capital pour accélérer son développement technologique et commercial.