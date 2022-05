Le 19 mai prochain, la CCI de Toulouse Haute-Garonne, en partenariat avec le RésO Innovation de l’agence de développement économique Ad’Occ, la direction départementale des Territoires et la Chambres des métiers et de l’artisanat de Haute-Garonne, organise des Rencontres autour de l’Industrie et du numérique.

Elles s’adressent aux entreprises industrielles et de service désireuses d’accélérer leur transformation numérique. Inscription sur le site des organisateurs gratuite, mais obligatoire.

Rencontres de l’Industrie, le jeudi 19 mai 2022 de 15h30 à 17h30 à la CCI de Toulouse Haute Garonne, 2 rue d’Alsace Lorraine.