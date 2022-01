La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse Haute-Garonne organise, le 20 janvier prochain, une formation sur la création d’une micro-entreprise. Quel est le fonctionnement (fiscal, social,etc.) de ce type d’organisation ? Quelles méthodes utiliser pour la meilleure organisation administrative et comptable possible ? Des questions qui seront abordées à l’occasion de cette journée.

Plus d’informations sur le site de la CCI.

Jeudi 20 janvier 2022 à la CCI Toulouse Haute-Garonne, 2 rue d’Alsace-Lorraine à Toulouse.