CFIA et Sepem Industries font le bilan de leur événement commun au Meett

Les salons CFIA (Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire) et Sepem Industries ont uni leurs forces cette année afin de proposer une manifestation industrielle commune, du 20 au 22 septembre, aux Parc des expositions Meett de Toulouse.

600 fournisseurs y étaient représentés, 150 nouveautés présentées et plus de 100 machines en fonctionnement installées. Près de quarante conférences ont permis d’approfondir des thèmes tels que la cybersécurité, l’amélioration de l’impact environnemental, la transition végétale, l’éco-conception des emballages, la décarbonation en industrie. Elles sont à retrouver sur le site myCfia.com et sur la chaîne Youtube de Sepem Industries. Une deuxième édition de cette manifestation aura lieu en septembre 2024.

L’Occitanie comptabiliserait 226.700 emplois industriels au premier trimestre 2022, alors que l’agroalimentaire ferait partie des principaux employeurs de la région, avec plus de 45.000 salariés.