Caisse des Dépôts et La Poste : comment le duo devient un grand pôle financier public en Occitanie

Vendredi 1er juillet, 8h30 du matin, c’est l’agitation au siège de Tarbes de la CACG. Les dirigeants de la Communauté d’aménagement des coteaux de Gascogne s’apprêtent à recevoir les PDG de la Poste et de la Caisse des Dépôts, Philippe Wahl et Éric Lombard. La visite n’a rien d’anodine : les deux institutions pourraient de concert accompagner le développement de la CACG, société privée à capitaux publics, qui connaît actuellement un tournant historique de son activité.

Ce déplacement commun en région est le deuxième depuis que les deux groupes sont devenus les acteurs d’un grand pôle financier public. Annoncé en 2020, celui-ci est devenu pleinement opérationnel le mois dernier grâce à une OPA finalisée sur CNP Assurances (lire encadré). « Cette opération correspondait à un projet opérationnel qui est la complémentarité entre un grand réseau de proximité, celui de la Poste, et celui de la Caisse des Dépôts, lequel est au service des collectivités territoriales et du logement social », explique le PDG de la Caisse des Dépôts, Éric Lombard.

Du financement, mais pas seulement…

Cette nouvelle force de frappe, l’État la veut au service des projets de cohésion des territoires. Pour preuve, en Occitanie, le financement du Skyvall, la télécabine dernier cri qui relie la haute vallée du Louron (au pied du lac de Loudenvielle) à la station d’altitude de Peyragudes. Montant de l’investissement : 10 millions d’euros, dont 2 millions d’euros apportés par les collectivités locales (Région Occitanie et Conseil départemental des Hautes-Pyrénées), et 8 millions d’emprunts, dont 4 millions levés auprès de la CDC et 1,33 million auprès de la Banque Postale. « Cette opération du Skyvall est importante car elle a permis de montrer ce que la Banque des Territoires et la Banque Postale ont été capables de faire ensemble très concrètement », poursuit le PDG de la Poste Philippe Wahl, au pied des pistes de Peyragudes.

Tour à tour en visite dans un bureau de poste de Tarbes labellisé France Service, sur les berges du canal de la Neste, ou en découverte de la télécabine du Skyvall, les deux hommes écoutent, échangent avec les personnels sur place, plaisantent parfois… Mais les sourires ne font pas oublier les enjeux. « Ces déplacements et ces réunions en commun ont deux objectifs : d’abord dire aux acteurs et aux collectivités locales qu’il existe un groupe public qui est à leur service et qui a des capacités d’actions très larges. Mais aussi créer une habitude de travail en commun, et une philosophie de la coopération avec les acteurs du terrain », rappelle Éric Lombard.

D’ailleurs, le financement d’infrastructures n’est pas la seule mission de ce nouveau binôme, qui officie dans le domaine de la santé ou encore du numérique, et qui a également créé des filiales opérationnelles. « Nous avons par exemple Urby, opérateur du dernier kilomètre, qui propose de décarboner la totalité de tout ce qui rentre dans une métropole comme Toulouse : le colis, le frais, le pondéreux, etc. Nous l’avons proposé au maire Jean-Luc Moudenc », explique avec enthousiasme Philippe Wahl.

Demain, les deux maisons pourront en outre apporter des solutions en matière de souveraineté et d’identité numérique, de cloud ou encore de transports durables. Leur force de frappe financière (prêts et investissements en fonds propres pour la Banque des Territoires et capacité d’emprunts pour la Banque Postale) en font dès à présent un acteur économique majeur.

M. V.

Sur la photo : La délégation Caisse des Dépôts - La Poste avec au centre, le PDG de la Caisse des Dépôts Éric Lombard et le PDG de La Poste Philippe Wahl, au pied des pistes de Peyragudes pour la visite du Skyvall début juillet. Crédits : M.V. - ToulÉco.