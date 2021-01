Cattier, la qualité comme valeur première

Cattier, c’est une tradition qui remonte à 1625. La famille cultive les vignes depuis treize générations à Chigny-les-Roses et la marque s’est imposée, au fil du temps, comme l’une des plus prestigieuses maisons champenoises. « Le plus important, pour nous, c’est d’avoir une qualité de raisins maximale, surtout pour nos premiers crus », insiste Hubert Brick, qui a pris la direction commerciale de la marque en 2018. C’est notamment le cas du Clos du Moulin, l’un des plus vieux champagnes, produit sur une parcelle d’un peu plus de deux hectares, qui s’offre une bouteille noire mat et étiquette sérigraphie or pour les fêtes.

« Nous avons voulu rajeunir les étiquettes et, surtout, nous avons homogénéisé les bouteilles de nos champagnes », explique Hubert Brick, qui a participé à la nouvelle identité de marque de cette vénérable maison. Fournissant cavistes, restaurants haut de gamme et groupes hôteliers, Cattier est présent en France comme à l’étranger. « Nous réalisons à peu près 50 % de notre chiffre à l’export », précise le directeur commercial, mettant l’accent sur la montée en puissance du marché asiatique et soulignant la croissance à trois chiffres du groupe avant l’arrivée du Covid.

Les champagnes Cattier, avant-gardistes malgré leur longue tradition, mènent depuis plus de trente ans une réflexion environnementale à tous les niveaux. De plus en plus de partenaires vignerons sont certifiés Haute valeur environnementale au plus haut niveau, « des contraintes bien plus importantes que le bio ». Preuve de cette volonté, les nouveaux étuis de la gamme Premier Cru sont aux normes FSC, avec des papiers provenant de forêts gérées de manière responsable et durable. Les pieds solidement ancrés dans la terre champenoise, Cattier souhaite ainsi la préserver pour proposer, plus que jamais, un champagne de qualité.