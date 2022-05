La Cité de l’espace organise, les samedi 21 et dimanche 22 mai, un événement destiné au grand public baptisé « Mieux habiter la Terre » et consacré au programme d’observation spatial européen Copernicus. Des animations et ateliers sont programmés pour expliquer comment celui-ci peut nous aider dans le cadre de la transition énergétique, notamment dans la préservation des océans.

Le samedi 21 mai, les visiteurs pourront par exemple rencontrer le skipper français Kito de Pavant. Il sera accompagné par Franck Mercier, vigie des skippers du Vendée Globe, chargé de la détection des icebergs chez CLS (Collecte Localisation Satellite). Des artistes aussi seront de la partie, comme par exemple Sophie Bernado, qui proposera une experience qui mêlera les chants de baleines à bosse et le basson, dont les sons présentent d’étranges similitudes. Accès compris dans le prix du billet la journée, gratuit en soirée. Plus d’informations en ligne.

Le samedi 21 de 10 heures à 20h30 et dimanche 22 mai 2022 de 10 à 18 heures à la Cité de l’espace Avenue Jean Gonord à Toulouse.