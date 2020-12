Le Club Audiovisuel Numérique de Toulouse Métropole organise le mardi 15 décembre, à 17h45, une table ronde en ligne sur l’art augmenté par les technologies numériques. Artistes et experts dialogueront sur la façon dont le numérique trouve sa place dans les diverses dimensions de l’expression artistique. Avec entre autres : Benjamin Moreno, directeur de IMA Solution, Marc Menou, professeur d’économie à Toulouse I Capitole, Nataliya Velykanova, fondatrice et directrice artistique du projet Gate22, Rodolphe Collange, compositeur, artiste sonore, ingénieur du son, etc.

