Covid-19. Les banques jouent-elles le jeu du PGE pour les petites entreprises ?

Existe-t-il un souci d’accès aux PGE pour les petites boîtes ? C’est la question soulevée par Samuel Cette, président de la CPME de Haute-Garonne et d’Occitanie, qui s’interroge sur l’efficacité de ce Prêt Garanti par l’État quand les demandeurs sont des petites entreprises, voire des très petites entreprises. « C’est le cas de 93% des entreprises d’Occitanie qui possèdent moins de dix salariés, et dont on sait que le principal souci est la sous-capitalisation », analyse-t-il. « Nos petites entreprises sont en danger et le PGE est l’unique opportunité pour elles de passer la période de confinement, pour autant qu’elles puissent y accéder, pour des montants modestes, entre 7000 et 45.000 euros. »

Pour étayer son propos, Samuel Cette s’appuie sur une étude menée auprès de 589 entreprises régionales qui ont sollicité un PGE. Résultat : alors que les banques communiquent sur un taux de refus de 1,2% au plan national, celui relevé par le syndicat patronal atteint les 12%, soit dix fois plus, en raison de la petite taille des entreprises sondées. « Près de la moitié des refus subis l’ont été avant administration du dossier et n’apparaissent donc pas dans les statistiques officielles », explique le dirigeant. « Et dans 80% des cas, les chefs et cheffes d’entreprises ne veulent pas recourir à la médiation du crédit de peur que la relation qu’ils ont avec le banquier ne se dégrade. »

Les petits commerces, premiers demandeurs du PGE

Face à cette critique, la Fédération française bancaire n’a pas officiellement réagi mais elle a publié une réponse à point nommé en forme de « bilan factuel de la forte mobilisation du secteur bancaire », et qui s’appuie sur la dernière étude Banque de France. Celle-ci constate que « les TPE sont les principales bénéficiaires de ce PGE puisqu’elles représentent 90% des prêts distribués, notamment 26% pour les commerces ; 16% pour les cafés, hôtels, restaurants et 15% pour les entreprises du bâtiment ».

Le taux de refus constaté par l’institution « est inférieur à 5% » et ceux-ci sont décidés « après un examen attentif, et justifiés dans la plupart des cas par la situation très difficile dans laquelle se trouvaient déjà ces entreprises avant la crise du Covid-19 », fait savoir Jean Fuentes, délégué de la FBF Occitanie par voie de communiqué.

Un constat corroboré par Alain Condaminas, directeur général de la Banque Populaire Occitane : « Il ne faut pas oublier que les PGE sont des deniers publics. Nous sommes redevables de leur utilisation », réagit-il. « Ils sont là pour aider à passer les difficultés conjoncturelles liées à la crise et non pas pour palier des problèmes structurels qui datent d’avant la crise. Je suis frappé de voir comme les médias et les syndicats parlent des prêts refusés et pas des prêts acceptés. » La BPO fait état de son côté d’un taux de refus de 3,8 %.

Des demandes parfois mal formulées

Samuel Cette reconnaît que ses revendications sont remontées jusqu’à un très haut niveau et assume son rôle : « attirer l’attention des pouvoirs publics » pour une meilleure distribution de ces fonds. « Soyons clair : le PGE est un outil extraordinaire pour nous aider à nous sortir de cette situation et je suis content de voir qu’un grand nombre de banques soient présentes et sensibilisées à notre appel », réagit-il. « Mais nous resterons vigilants, et pour celles qui ne joueraient pas le jeu, nous jouerons à nouveau notre rôle de lanceur d’alerte. »

Mais au delà des statistiques et des réactions, les demandes de PGE soulèvent en fait un autre problème : celui de la relation entre banquiers et chefs et cheffes d’entreprises. « Une demande de PGE bien motivée est quasiment toujours acceptée », explique un expert comptable. « Mais pour cela, il faut bien expliquer les conséquences du Covid-19, et la première présentation faite en direct par un dirigeant est souvent maladroite... C’est aussi pour cela que le process peut être plus long. »

Rappelons qu’en trois semaines, selon l’étude Banque de France publiée le 27 avril par Bercy, 17.500 PGE ont été distribués en Occitanie pour un montant de 2,2 milliards d’euros.

Martin Venzal, avec Sophie Arutunian

Photo d’illustration - Phxhere.com