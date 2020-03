Covid-19. Les préconisations du Medef 31

Le Medef 31, par la voix de son président Pierre-Marie Hanquiez, déclare qu’au sujet du Coronavirus et de ses conséquences sur l’économie, « les mesures immédiates de soutien aux entreprises rapidement décidées par le gouvernement sont nécessaires mais ne seront pas suffisantes ».

« Il faut d’ores et déjà anticiper un plan massif d’aide aux entreprises incluant, au-delà des reports, des dégrèvements de charges fiscales et sociales et des aides financières directes conséquentes ». Par ailleurs, le syndicat patronal souhaite que « l’État s’entende rapidement avec les assureurs pour que ces derniers soient en mesure d’indemniser les pertes d’exploitation assurées. »

Il préconise enfin « une prorogation des échéances des marchés publics, dans le respect des textes, de manière à sécuriser les prestataires concernés ».