Le commandement de l’Espace (CDE), situé à Toulouse, organise une deuxième édition de son hackathon DefInSpace, les 3 et 4 juin. Opéré par le pôle de compétitivité Aerospace Valley, l’événement se tiendra en simultané dans plusieurs villes de France, dont Toulouse (Isae-Supaero), Bordeaux (Arts et Métiers), Lyon (Institut d’études de stratégie de défense), Salon-de-Provence (École de l’Air) et, pour la première fois, dans trois pays européens : Bulgarie, Chypre, Italie. L’objectif est de favoriser l’émergence d’idées novatrices dans la défense spatiale. Sa première édition, en 2021, avait réuni 118 personnes réparties dans 29 équipes. Plus d’informations et inscriptions en ligne.

Dans chaque pays, à l’issue des 24 heures du hackathon, un jury composé de membres issus

d’univers variés (écoles, industrie, armées, etc.) étudiera les projets et désignera les deux équipes qui participeront aux demi-finales internationales. La finale internationale aura lieu le 28 juin 2022 à Paris et offrira à l’équipe gagnante l’opportunité d’assister au lancement d’une fusée et de ses satellites depuis le Centre spatial guyanais, à Kourou.