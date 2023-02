Les Rencontres régionales de l’ingénierie 2023 auront lieu le 15 et 16 février prochain en Haute-Garonne. La thématique de cette année est la loi Climat et Résilience et ses conséquences pour les différents acteurs de la construction et des travaux publics (bureaux d’études, ingénieurs, architectes, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage publics et privés, entreprises, industriels, étudiants, etc.).

Programme complet et inscriptions en ligne.

Rencontres régionales de l’ingénierie, les 15 et 16 février 2023, au centre de congrès Diagora, 150 rue Pierre Gilles de Gennes, à Labège.