Des diplômés de l’Esma ont œuvré sur Top Gun : Maverick

Trois anciens étudiants de l’École supérieure des métiers artistiques (Esma), notamment implantée à Toulouse et Montpellier, sont au générique du nouveau blockbuster Top Gun : Maverick. Fraîchement présenté au Festival de Cannes, le film est déjà l’un des plus gros succès au box-office de l’année. Il y a 36 ans, le premier opus de la saga apparaissait au grand public et dévoilait Tom Cruise, qui fut immédiatement projeté au rang de star mondiale à la suite de sa performance. Les spectateurs ont attendu ce retour, et c’est une superproduction au budget de 175 millions de dollars qui est proposée aux spectateurs.

La majorité des effets spéciaux, de l’animation et de l’éclairage furent produits par trois anciens de l’Esma. Jérôme Escobar fut chargé de l’imagerie de synthèse au sein du studio de Montréal, Benjamin Condy, quant à lui, s’est occupé du dynamisme dans la création des personnages numériques. Enfin, Arnaud Bellour était responsable des éclairages et de la profondeur des décors. Une fois de plus, l’Esma participe au succès de superproductions mondiales. Chaque année, les nouveaux talents de l’école sont contactés par les recruteurs de grands studios, en quête de collaborateurs.

Valentine Marchou