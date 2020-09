L’économie collaborative sera à l’honneur le jeudi 1er octobre au Site, l’incubateur et hôtel d’entreprises de Cologne, dans le Gers. Ces rencontres sont destinées à la fois aux entrepreneurs gersois et aux acteurs clés du territoire (collectivités, chambres consulaires, syndicats mixtes, etc.).

Objectif de ces rencontres : présenter le bilan de l’opération « Eco’circulaire » qui a permis de rencontrer individuellement environ quatre-vingt entreprises depuis 2018. L’idée est ensuite de réfléchir aux suites à donner à cette démarche de mutualisation dans les domaines de la logistique, des équipements, des ressources humaines, etc.

« Eco’circulaire » a été développée par la CCI du Gers sur le territoire du pays Portes de Gascogne composé de 4 communautés de communes : Savès, Gascogne Toulousaine, Bastides de Lomagne et Coteaux Arrats Gimone. Trois entreprises témoigneront autour de leurs projets collaboratifs mis en œuvre dans le cadre de cette démarche d’économie circulaire.

Le jeudi 1er octobre 2020 à partir de 16 heures au Site de Cologne.