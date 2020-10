Deuxième phase du dispositif diversité de la French Tech Toulouse

La French Tech Toulouse lance le second volet de son dispositif French Tech Tremplin « pour plus de diversité dans la Tech » à destination des jeunes startups. Après avoir suivi, depuis décembre 2019, les premiers pas de toutes jeunes entreprises avec la phase « prépa », on entre dans le volet « incubation ». Le principe consiste à accompagner, sur 12 mois, des startups au sein d’incubateurs ou d’accélérateurs partenaires à Toulouse, Perpignan, Tarbes et Albi.

Le programme donne le droit à un investissement de 30.000 euros sans contrepartie, un accompagnement personnalisé et l’accès à des experts en financement. Il n’est pas seulement ouvert aux jeunes startups ayant participé à la première phase mais à toutes les jeunes pousses ayant au moins un fondateur issu d’un milieu sous-représenté dans l’écosystème startup : les habitants des quartiers prioritaires, les bénéficiaires de minimas sociaux, les réfugiés, les étudiants boursiers et toutes autres personnes qui, pour des raisons économiques, géographiques ou sociales, sont tenues éloignés de la Tech.

La diversité est un problème d’ampleur dans le monde des startups : 90 % des startuppers sont des hommes, 71 % ont fait une grande école et seulement 1 % d’entre eux est autodidacte.

Les candidatures se font sur le site French Tech Tremplin jusqu’au 15 octobre.