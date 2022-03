DreamAway, spécialiste en réalité virtuelle, ouvre un espace à Toulouse

DreamAway, société spécialisée dans le développement d’espaces de réalité virtuelle, s’installe à Toulouse dès le 23 avril 2022 dans un espace de plus de 300 mètres carrés, au 23 rue d’Astorg dans le quartier Capitole Saint-Georges, à Toulouse. Les expériences proposées dureront de 25 à 50 minutes et seront accessibles à partir de 9 ans. Elles peuvent être ludiques, culturelles ou même informatives.

Via sa marque Vr4skills, DreamAway propose par exemple une formation aux gestes de premiers secours et planche actuellement sur des programmes autour de la sécurité incendie, du handicap et du harcèlement sexuel. Les tarifs vont de 10 à 22 euros par personne selon la période (heure creuse ou pleine) et la nature (loisir ou formation/culture). Des portes ouvertes seront organisées le samedi 23 et dimanche 24 avril 2022. Inscription recommandée par mail à l’adresse : contact_toulouse@dreamaway.fr