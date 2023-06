Du changement au capital d’ATS Laser dans l’Aveyron

La société ATS Laser, située à La Loubière dans l’Aveyron et spécialisée dans le domaine de la sous-traitance de tôlerie industrielle, annonce sa réorganisation avec tout d’abord la montée à son capital du groupe Tournié, par le biais de Damien Boulanger et Aurélien Betrand, actuels directeur général et directeur général délégué du groupe de tôlerie industrielle. Cette opération, accompagnée par Acom Corporate Finance, une société de conseil en transactions financières, complète l’entrée au capital de nouveaux investisseurs financiers - Bpifrance et la société de capital-investissement de la Banque Populaire Occitane Multicroissance - ainsi que le réinvestissement de Pascal Tournié, actionnaire historique d’ATS Laser.

L’entreprise, qui fait travailler 120 personnes, revendique un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros. Elle regroupe tous les métiers de la tôlerie industrielle (découpe laser, poinçonnage

sur tôles, pliage, roulage, soudure manuelle et automatisée, etc.). La société ATS Laser souhaite poursuivre son développement avec un projet d’implantation d’une nouvelle usine au lieu-dit Malan dans la Commune d’Olemps, près de Rodez, toujours dans l’Aveyron.