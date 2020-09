Le Club d’affaires toulousain la Firme organise le mardi 22 septembre son « Mercato Business », formule originale de rencontres de réseaux et d’affaires.

Comment ça se passe ? Chacun formule une demande business précise (emploi, stages, conseils, etc.) et l’ensemble des autres participants posent leurs offres de contacts sur la table. Dans un timing serré, pour une réunion avec un maximum de rythme, le demandeur choisit l’offre qui lui parait la plus intéressante. Celle-ci est mise dans une enveloppe avec laquelle il repart en fin de réunion. Celui dont l’offre est retenue prend ensuite la parole pour formuler à son tour sa demande.

Celles-ci sont faites par des professionnels de domaines variés (aménageur d’espace clé en main, notaires, menuisiers, miroitiers, etc.).

Mercato Business, de 11 h à 12 h 15 à La Firme, 38 rue Gabriel Péri à Toulouse.Inscriptions sur le site des organisateurs.