La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse Haute-Garonne organise, le 29 juin, une “Journée Business du Club Stratégies Achat” pour que les entreprises du territoire rencontrent les acheteurs de vingt-sept des plus grands comptes d’Occitanie dont Airbus, Pierre Fabre, RTE, Thales, le Conseil départemental de la Haute-Garonne, le Conseil régional d’Occitanie, la préfecture de région Occitanie et Tisséo.

Événement payant, inscriptions ouvertes en ligne. Plus d’informations disponibles sur le site de l’événement.

Journée Business du Club Stratégies Achat, le jeudi 29 juin 2023, de 9 à 19 heures, à la CCI de Toulouse, 2 rue d’Alsace-Lorraine à Toulouse.