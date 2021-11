La Région Occitanie, la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (Press) et Réalis, le pôle régional dédié à l’économie sociale et solidaire, organisent le huitième « salon des affaires socialement responsables » Coventis le 25 novembre.

Au programme, sur 2.200 mètres carrés d’exposition, des stands d’entreprises de l’ESS, de collectivités et des réseaux de financement. Des conférences sont également prévues, ainsi qu’un « village sur le bien vieillir », une zone pour les rendez-vous d’affaires, etc.

Salon, le jeudi 25 novembre 2021, au Centre de Congrès Diagora de Labège.