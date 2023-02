Électronique. Actia Group en croissance en 2022

Le groupe toulousain Actia, spécialisé dans la fabrication de systèmes électroniques embarqués, fait à son tour le bilan de l’année 2022. Il revendique un chiffre d’affaires de 499,8 millions d’euros, chiffre en progression de 12,1 % (après une croissance de 5,5 % en 2021). L’activité Automotive représente 84,2 % du chiffre d’affaires annuel du groupe, soit 420,7 millions d’euros. Une performance accomplie alors que « les approvisionnements en composants sont restés sous tension tout au long de l’année », selon Actia.

Sur 2022, l’international représente 63,8 % du chiffre d’affaires du groupe, contre 69,2 % en 2021. Ceci serait « dû au recul de l’activité en Suède, et à la forte croissance en France, grâce à la reprise du secteur aéronautique et spatial ». Ces résultats permettrait à Actia Group « de dépasser, à horizon fin 2025, les 800 millions d’euros de chiffre d’affaires », et ce, malgré les cessions opérées courant 2022. En 2023, le groupe toulousain espère enregistrer « une croissance de plus de 15 % ».