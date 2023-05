Une ancienne étudiante de l’Esma au générique des Gardiens de la galaxie 3

Une ancienne étudiante de l’École supérieure des métiers artistiques (Esma) de Toulouse, Louise Chassin, est au générique de la super-production Les Gardiens de la galaxie 3, sortie mercredi 3 mai en salle, en tant que “texture artist”. Le texture artist intervient dans la conception graphique d’un film ou d’un jeu vidéo afin d’ajouter des textures dans les éléments créés numériquement dans le but de les rendre le plus réaliste possible.

Louise Chassain a suivi le cursus de l’Esma en animation 3D et effets spéciaux à Toulouse. Elle a travaillé sur des productions à gros succès depuis sa sortie de l’école en 2014, tels que Spiderman : Far from home, Downtown Abbey, The Matrix Resurrections ou encore Doctor Strange in the Multiverse of Madness.