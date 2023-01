Expertise-comptable. In Extenso nomme deux nouveaux associés en Occitanie

In Extenso, groupe français spécialisé dans l’expertise-comptable et le conseil aux entreprises, a nommé deux nouveaux associés en Occitanie, Jessy Palomba et Frédéric Fenech.

Jessy Palomba est diplômé d’expertise-comptable depuis janvier 2021. En septembre 2011, il rejoint le groupe In Extenso au sein de l’agence d’Avignon puis l’agence de Nîmes pour son stage d’expertise-comptable. Il a effectué l’ensemble de son parcours professionnel au sein du réseau In Extenso. Il est actuellement inscrit à l’ordre des experts-comptables d’Occitanie et vient d’obtenir un master en Gestion de patrimoine.

Frédéric Fenech est diplômé d’expertise-comptable depuis novembre 2016 et titulaire d’un master 2 en Gestion de patrimoine depuis juin 2018. Il a rejoint l’agence In Extenso de Courbevoie en 2012. Après dix ans passés en Ile-de-France, Frédéric Fenech a bénéficié d’une mobilité interne en région Sud-Ouest où il participe à l’animation des agences toulousaines.

Le groupe In Extenso a nommé vingt-deux nouveaux associés à travers tout le territoire. Il a réalisé cette année un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros et compte près de 120.000 clients entrepreneurs.