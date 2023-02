Fabrègues. Bulane développe sa flamme hydrogène dans les grandes industries

Créée en 2009 à Fabrègues (Hérault), Bulane, pionnière sur le plan national, fabrique une flamme électrique à base d’hydrogène, pour remplacer les combustibles fossiles. L’entreprise est reconnue pour la confection de chalumeaux alimentés par un électrolyseur mobile. L’idée est de proposer un combustible non polluant aux artisans pour les soudures par exemple, mais aussi aux grandes entreprises. Avec cette technologie le PDG, Nicolas Jerez, veut agir afin de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. « Il faut surtout se poser la bonne question, qu’est-ce qui émet le plus de CO2 ? Aujourd’hui plus de la moitié des émissions, proviennent des combustibles fossiles utilisés par l’industrie et le bâtiment » explique Nicolas Jerez.

Protégée par trois brevets, dont un du CNRS, la technologie de Bulane permet donc de produire une flamme électrique à 2 800°C, sans rayonnement UV ni émission de CO2, et sans bouteille de gaz. Il suffit d’avoir de l’eau et de connecter l’appareil au réseau électrique pour que cela fonctionne.

14 millions d’euros pour la recherche et le développement

Depuis 2016, Bulane a déjà vendu 1 600 électrolyseurs. « On exporte dans 10 pays européens, dont l’Espagne et le Portugal » détaille le fondateur. Et l’entreprise a d’autres ambitions, elle vient de lever 14 millions d’euros fin janvier 2023 pour créer de nouveaux modèles. « On va recruter une trentaine de personnes en plus. On va aussi engager des recherches et développer la partie commerciale et internationale ». L’enjeu c’est de toucher les plus grandes industries notamment dans le bâtiment. Les ingénieurs ont développé un modèle pour des chaudières hybrides et chauffer des bâtiments.

« Notre technologie peut alimenter des brûleurs industriels qui aujourd’hui utilisent du gaz fossile, sans pour autant changer tout le matériel de l’entreprise, notre système s’adapte ». Ils travaillent notamment avec la Maison Hennessy, spécialiste du cognac. Le but est d’injecter de l’hydrogène dans le processus de distillation.

Bulane s’associe aussi depuis quelques années avec les CFA et déploie leur système dans les écoles afin de sensibiliser les futurs artisans. Nicolas Jerez souhaite, « On veut construire une génération hydrogène ».

Adèle Chiron

Sur la photo : Bulane fabrique une flamme électrique à base d’hydrogène - Bulane