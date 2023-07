Face au manque d’eau, l’Occitanie affronte un nouvel été difficile

« Cet hiver a été fortement marqué par la faiblesse des précipitations et des températures anormalement élevées. Ce qui a un impact direct sur la ressource en eau. Nous constatons pour les réserves que nous gérons, un niveau de remplissage à la fin mars, nettement inférieur au taux normal observé à pareille époque. Le bassin de la Neste est seulement rempli à 65 % et celui de l’Adour à 67 %. La probabilité est forte que l’on n’atteigne pas les 100 % » s’alarme Willy Luis, le directeur général de la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), chargée de la gestion de l’eau sur le bassin Adour-Garonne. « Il y a normalement une autre réserve importante d’eau créée par la fonte des neiges dans les rivières de montagne. Or, cette année, le stock de neige a été également beaucoup plus faible que d’ordinaire. En vérité, tous les voyants sont au orange, on s’apprête à vivre un été particulièrement difficile », estimait à la fin del’hiver le directeur général de la CACG.

Un constat partagé par le nouveau préfet de la région Occitanie et de Haute-Garonne, Pierre-André Durand, qui à la mi-mars, face à la gravité de la situation, a tenu une conférence de presse sur le sujet. « Le minimum historique du manteau neigeux à date a été atteint mi-février, le remplissage des retenues d’eau est largement inférieur à l’an passé, en moyenne, il est de 46 % sur les bassins occitans contre 80 % l’an dernier à la même époque. En Ariège, le lac de Montbel est ainsi rempli à seulement 24 % », détaille le représentant de l’État. Alors que le printemps n’avait pas encore démarré, Pierre-André Durand et les préfets des vingt-six départements du bassin Adour-Garonne avaient déjà pris des arrêtés de vigilance par rapport à l’usage de l’eau.

En effet, pour que l’été se passe au mieux, la solution de court terme tient en un mot, « sobriété ». « La première réaction à avoir, c’est la sobriété collective. C’est sur ce point qu’a insisté le président de la République lors de la présentation du plan national Eau le 30 mars. Il faut communiquer par tous les moyens (réunions publiques, affichage, presse, réseaux) auprès du grand public, mais aussi et peut-être surtout auprès des agriculteurs. Ceux-ci doivent notamment faire des choix d’assolement qui permettent de réduire leur consommation d’eau. Les agriculteurs sont en train d’évoluer. Le maïs, très consommateur en eau, qui était majoritaire il y a quelques années, ne l’est plus aujourd’hui. Nous avons dialogué avec le secteur agricole dès le mois de mars, car c’est là que les choix d’assolement se font », explique Willy Luis.

De l’efficience côté gestionnaire, et de la sobriété côté consommateur

Économiser la ressource en eau n’est pas un dossier nouveau pour les sociétés gestionnaires de bassins qui se sont lancées,depuis plusieurs années, dans des chantiers d’envergure afin d’éviter les fuites et le gaspillage de la ressource vitale qu’ils ont en charge. « Il faut qu’on accélère, c’est certain, mais nous travaillons depuis longtemps sur une organisation plus optimale, à la bonne échelle de l’eau. Nous aidons à supprimer des forages, à en créer d’autres. L’objectif est notamment d’aboutir à des nouveaux systèmes d’alimentation qui regroupent la gestion pour plusieurs communes, tout particulièrement dans les zones les plus isolées » confie Lucile Gremy, directrice de la direction des aides à l’Agence de l’eau Adour-Garonne, établissement public du ministère de la Transition écologique, chargé de la mise en œuvre de la politique de l’eau sur ce bassin spécifique. Depuis 2019, l’agence aurait accordé 50 millions d’euros d’aides aux collectivités des territoires sur lesquels elle veille, pour se lancer dans de tels travaux, dont le coût total serait d’environ 100 millions d’euros.

« Comment arriver à satisfaire les besoins de chacun, avec des ressources en baisse, sans s’opposer les uns les autres ? »

« Nous nous sommes engagés dans de grands travaux de modernisation de certains tronçons de réseaux notamment dans la région toulousaine. L’objectif est par exemple de réduire les fuites, de changer les pompes et les moteurs utilisés dans les stations de pompage pour des systèmes moins énergivores. En 2022, nous avons engagé des travaux sur trois de nos réserves. Et nous avons récupéré deux millions de mètres cubes de réserves stockées », évalue le directeur général de la CACG. L’entreprise va continuer de moderniser sa gestion. Un plan d’investissement d’envergure de 120 millions d’euros pour les dix ans qui viennent est prévu. Mais tout cela n’est pas sans conséquence pour les usagers. La tarification de l’eau a augmenté et elle est en train de devenir progressive (les premiers mètres cubes consommés sont moins chers que les suivants) afin « d’encourager à la sobriété ». Certaines associations d’agriculteurs comme la Coordination rurale ont déploré cet hiver cette révision tarifaire qui menacerait, selon eux, « la survie financière » de certaines de leurs exploitations.

« Nous sommes un peu dans le même cas qu’avec la crise énergétique. La problématique, c’est comment on arrive à satisfaire les besoins de chacun, avec des ressources en baisse, sans s’opposer les uns les autres ? Il faut de l’efficience côté gestionnaire, mais aussi de la sobriété côté consommateur. Mais pour que ce soit au mieux accepté, il faudra démontrer que les efforts sont bien répartis entre tous », résume Willy Luis. Ces problématiques majeures, la CACG va devoir les aborder, dans son nouveau schéma directeur, son plan stratégique pour les années qui viennent, sur lequel elle est en train de travailler d’arrache-pied actuellement.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Le barrage de Puydarrieux, dans les Hautes- Pyrénées, est géré par la CACG. Crédit : CACG