Festival des Lanternes de Gaillac : record de fréquentation

À Gaillac, dans le Tarn, la troisième édition du Festival des Lanternes a battu un record de fréquentation. 433.494 visiteurs sont venus contempler la troisième édition des « Féeries de Chine », du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020, soit une augmentation de plus de 16% par rapport à l’édition précédente.

Organisé par la ville de Gaillac et les groupes ZPGH, CPAFFC et Lantern Group, l’événement a illuminé les rues de la commune avec plus de 1500 sculptures lumineuses et quarante-six tableaux thématiques. La recette de la billetterie frôle les cinq millions d’euros, dont la moitié revient à la ville de Gaillac.

Six artisans animaient le marché de Sichuan, marché traditionnel chinois. Une activité qui a engendré un chiffre d’affaires de plus de 113.000 euros hors taxes. La boutique officielle du festival a, quant à elle, enregistré une recette de 36.851 euros.