La cinquième édition du Festival des Lanternes, organisée cette année à Montauban (Tarn-et-Garonne), a débuté ce jeudi 1er décembre et se terminera le 5 février prochain. La thématique retenue est un voyage le long des « Rives du Yangtsé ». Le spectacle aura lieu pendant deux mois, chaque soir de 18 à 23 heures sur les 4,7 hectares du cours Foucault, situé au cœur de Montauban. Les visiteurs pourront découvrir notamment l’impressionnante Tour de la Grue Jaune (19 mètres de haut et 40 mètres de diamètre). Le Festival des Lanternes, c’est environ 2500 lanternes, 45 tableaux, plus de 180 tonnes de métal, 1 tonne de porcelaine, 50.000 mètres carrés de soie et 30 000 pièces en céramique.

En pleine crise énergétique, les organisateurs et la ville revendiquent « une solution qui ne viendrait pas impacter la consommation électrique de la ville », à travers l’installation de deux groupes électrogènes fonctionnant au GNR répondant selon eux « aux dernières normes environnementales ». « Pour les deux mois, nous consommerons environ 100 000 kWh d’électricité, ce qui correspond à l’organisation d’un match au Stade de France. Nous n’avons pas à avoir honte alors qu’une Coupe du monde se déroule en ce moment même au Qatar », a notamment indiqué Brigitte Barèges, la maire de Montauban.

Festival des Lanternes, du 1er décembre 2022 au 5 février 2023, de 18h à 23h. Au cours Foucault, à Montauban.