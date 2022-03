La mairie de Blagnac ne reconduit pas le Festival des lanternes

Malgré une belle fréquentation, avec 410.000 visiteurs en deux mois, la mairie de Blagnac jette l’éponge en ne renouvelant pas le Festival des lanternes. C’est la première fois que ce festival consacré aux créations lumineuses chinoises se tenait à Blagnac, après trois éditions à Gaillac. Avec un déficit de 600.000 euros, la Ville a annoncé mardi qu’elle n’organisera pas de deuxième édition en 2022-2023.

« Ce festival est un succès en fréquentation mais la manifestation a été impactée par dix jours de mauvais temps, la mise en place du passe sanitaire puis du passe vaccinal et l’annulation de certains tours opérateurs à cause de la pandémie », explique Joseph Carles, le maire de Blagnac, qui avait investi 2,5 millions d’euros dans cet évènement. « Nous affichons un déficit car nous avons privilégié la sécurité, essentielle puisque sur 63 soirées, il n’y a eu aucun incident. Nous regrettons la décision de ne pas réitérer le festival l’an prochain mais le niveau d’incertitudes quant à la guerre en Ukraine, les visas à obtenir pour faire venir les artisans chinois qui montent les lanternes et le manque d’aides des autres collectivités nous y obligent. » Le festival a généré 5,3 millions d’euros de chiffres d’affaires. Plusieurs villes se sont déjà manifestées pour accueillir ce festival, considéré comme le plus gros de France.