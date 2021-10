Festival des lanternes de Blagnac. Un chantier colossal pour un nouvel outil d’attractivité

Sous le grand chapiteau, les préparatifs ont démarré début septembre. Depuis, quatre-vingts artisans chinois provenant de la région de Zigong, dans la province du Sichuan, construisent les structures, parfois géantes, qui illumineront à partir du 1er décembre le parc du Ritouret, à Blagnac. Métalliers, peintres, soudeurs et couturières puisent dans les 180 tonnes de métal, 80.000 ampoules et 50.000 m² de tissu arrivés par containers de Chine pour fabriquer à la main 2500 lanternes représentant pandas, rhinocéros, baleines, temples et oiseaux. Un chantier colossal tant sur le plan du montage que de l’organisation.

Après trois éditions dans le Tarn qui ont rassemblé au total 1 million de visiteurs, l’événement, coproduit par la Ville de Blagnac et l’entreprise Mag Conseil dirigée par l’ancien maire de Gaillac Patrice Gausserand, prendra cette année une nouvelle dimension. « À Gaillac, nous pouvions accueillir jusqu’à 7500 personnes sur site à l’instant T, sur 3,8 hectares. À Blagnac, le périmètre sera de 8 hectares pour la même jauge. Le confort de visite sera meilleur. Nous pensons accueillir entre 15.000 et 18.000 personnes par soir, soit entre 500.000 et 600.000 personnes sur les deux mois », explique Patrice Gausserand.

Pour la Ville de Blagnac, qui consacre 2,5 millions d’euros de budget au festival, le seuil de rentabilité se situe autour des 450.000 billets vendus. « Si on dépasse le point d’équilibre, ce sera de l’excédent. Pour nous, l’objectif est de participer à la relance de l’économie locale avec cet événement d’envergure qui va aussi permettre de se retrouver en famille après des mois difficiles », souligne Joseph Carles, le maire de Blagnac.

Entre 11 et 15 millions d’euros de retombées

Les retombées, évaluées entre 11 et 15 millions d’euros, devraient largement profiter aux cent-vingt restaurateurs et dix-neuf hôtels de la commune, mais aussi à la métropole qui fait de cet événement un nouveau produit d’attractivité. De nombreux tours opérateurs, comités d’entreprises et grands donneurs d’ordre locaux ont déjà manifesté leur intérêt. Pour absorber le flux de visiteurs, le parking P5 de l’aéroport sera entièrement privatisé et dédié au stationnement des festivaliers. Les particuliers pourront s’y garer pour 5 euros et seront acheminés en navette jusqu’au parc du Ritouret.

« Le consortium chinois était demandé un peu partout. Des villes comme Lille, Bordeaux et Marseille s’étaient positionnées pour accueillir le festival. Quand Blagnac, la première ville que j’ai rencontrée, s’est engagée, les échanges se sont arrêtés », raconte Patrice Gausserand. Un contrat d’un an, renouvelable deux fois, a été passé avec le consortium chinois Lantern Group, qui réunit quelque trois-cents entreprises de la région de Zigong et se présente comme le leader mondial sur son marché, avec des événements à Toronto, Dallas ou Singapour. Et Blagnac, sa nouvelle vitrine, serait le plus grand festival des lanternes hors de Chine. À moins de deux mois de la mise en lumière, Joseph Carles mise déjà sur un succès et voit plus grand. « Nous partons sur un contrat possible de trois ans. Si on avait besoin de s’agrandir, l’île du Ramier pourrait être intéressante », propose l’élu.

Johanna Decorse

Sur les photos : Depuis le mois de septembre, quatre-vingts artisans chinois travaillent à la fabrication des 2500 lanternes qui illumineront pendant deux mois le parc du Ritouret à Blagnac. Tous sont hébergés à proximité dans un ancien foyer de jeunes travailleurs et bénéficient du statut de travailleurs détachés. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.