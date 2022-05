Fnac Darty, spécialiste européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager, organise un « Tour de France de la mobilité ». Celui-ci fera un arrêt à Toulouse, du 2 au 4 juin, à la gare Matabiau. Les visiteurs pourront découvrir des trottinettes électriques, des vélos à assistance électrique (VAE), une draisienne [1], une gyroroue [2] et différents accessoires.

Le groupe Fnac Darty qui est présent dans treize pays, compte plus de 25.000 collaborateurs pour son réseau de 957 magasins. Il revendique plus de 27 millions de visiteurs uniques cumulés par mois grâce à ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Il aurait réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires de plus de 8 milliards d’euros, dont 26 % réalisés sur le canal Internet.

Stand « Fnac Mobilité », du jeudi 2 au samedi 4 juin 2022, sur le parvis, à l’extérieur de la gare Matabiau de Toulouse.