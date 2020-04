Toulouse Business School organise un forum virtuel sur le thème : « Experts restez connecté(e) à votre projet professionnel ».

« Vous êtes étudiant et vous souhaitez devenir un expert de haut niveau à forte employabilité ? Vous êtes un professionnel (salarié, demandeur d’emploi, dirigeant) et vous souhaitez devenir l’expert de votre entreprise ? Échangez avec les responsables pédagogiques des programmes Mastère Spécialisé et choisissez la formation qui vous correspond », indique l’école de commerce toulousaine.

Du 14 au 30 avril. Inscriptions et renseignements sur le site de Toulouse Business School.