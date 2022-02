Bilan 2021 d’Harmonie Mutuelle Occitanie

Frédéric Malfilatre, directeur Harmonie Mutuelle Occitanie, a dressé un bilan de l’année écoulée. La mutuelle couvrirait aujourd’hui 406.000 adhérents et plus de 12.000 entreprises et soutient également de nombreux clubs sportifs et associations régionaux. Elle compte 393 salariés, dont 62 recrutements en 2021.

L’an dernier, Harmonie Mutuelle est par ailleurs devenue une entreprise mutualiste à mission, afin « d’agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes autant que celle de la société en mobilisant la force des collectifs ». Sur 2022, Fréderic Malfiatre explique que la société veut concrétiser en preuves et engagement leurs « raisons d’être avec un déploiement de celles-ci au plus proches [de leurs] adhérents et territoires ».

Harmonie Mutuelle compte notamment s’investir dans le champ de la prévention de la santé ainsi que s’engager auprès des personnes en situation de handicap ou encore sensibiliser à la préservation de l’environnement.

Albane Contensou