French Tech Toulouse : un nouveau bureau pour de nouvelles ambitions

Bienvenue dans l’ère 2.0 de la French Tech Toulouse. Ce mardi 22 septembre, l’association a officialisé une nouvelle gouvernance à l’occasion de son assemblée générale. Fini le guichet unique géré par la Métropole. Désormais, la French Tech Toulouse dispose d’un board composé de huit entrepreneurs, lesquels sont mués en vice-présidents et officient sur une thématique dédiée.

« Grâce à cette organisation, la French Tech est aux mains des entrepreneurs », s’enthousiasme Sandrine Jullien-Rouquié, présidente de la structure et fondatrice de la société toulousaine Ludilabel. « Depuis 2019, ces huit entrepreneurs emblématiques ont décidé de porter haut les couleurs de Toulouse. En prenant de nouvelles responsabilités, ils affichent leur volonté de rendre ce qui nous avait été offert à travers le Pass French Tech. »

Parmi ces dirigeants (lire la liste complète ci-dessous), on retrouve ainsi Christian Bec (Syntony), Karim Ben Dhia (Adveez), Cédric Giorgi (Kaduceo), ou encore Cécile Morel (Cénaréo). Ce bureau, appuyé par une équipe de titulaires de quatre personnes, a pour but de déployer en local les stratégies nationales à travers les programmes phares : le French Tech Tremplin et le French Tech Central. « La priorité, sur l’année, était de créer une dynamique autour de cette nouvelle organisation », complète Alexis Janicot, directeur délégué. « Désormais, on travaille sur la communauté avec des partages d’expériences entre les cofondateurs et les start-up. » Objectif : créer de l’activité et relancer les carnets de commandes. « Pour cela, nous allons créer des approches verticales pour rassembler des acteurs établis et des start-ups dans les domaines de la santé, de la mobilité et de l’énergie par exemple », poursuit Alexis Janicot. « L’enjeu est de favoriser la connaissance des clients et la visibilité des start-ups auprès de ces clients. »

Une grand-messe de la French Tech le 2 février

Pour cela, la French Tech Toulouse va participer à des événements locaux et régionaux afin de multiplier les coopérations business et favoriser les jeunes pousses. Sur les 800 identifiées sur le territoire, 150 sont adhérentes de la French Tech Toulouse. Elles se réuniront le 2 février prochain, lors de l’événement ‘Time to build together’, qui sera organisé à la Cité par l’association. Autre priorité : lancer des projets de R&D et d’investissement communs. « Dans le cadre de France Relance, les entreprises qui feront appel à des start-ups verront leurs financements bonifiés », explique encore le directeur délégué.

Quant à savoir si la French Tech Toulouse ne vient pas en plus des nombreuses structures d’accompagnement déjà existantes, la présidente répond : « Nous sommes la seule structure en lien direct avec l’État et capable de fédérer les autres associations, car on se place au-dessus des catalyseurs que nous accompagnons », avance Sandrine Jullien-Rouquié. « Nous ne sommes pas là pour faire ce qui existe déjà, mais pour identifier où sont les manques et aider les catalyseurs à co-construire et combler les trous de la raquette. »

Avec un budget de 300.000 euros, financé au départ par la Direccte, la région Occitanie et Toulouse Métropole, la French Tech Toulouse a donc les moyens de ses ambitions. Mais l’idée est de grossir encore, notamment en recrutant de nouveaux adhérents pour atteindre les 300 ou 400 membres rapidement. Elle veut également séduire les grands groupes, tels EDF, Ippon et Plasseraud IP qui ont déjà rejoint la structure toulousaine. À noter que la French Tech toulousaine pourra aussi se positionner sur le nouveau fonds Community Fund, doté de 3 millions d’euros, qui permettra de fédérer l’écosystème sur les sujets du recrutement et de l’impact social et environnemental. Deux thèmes sur lesquels les catalyseurs locaux pourront candidater. Preuve que le collectif a déjà du sens.

Martin Venzal

Sur la photo : Sandrine Jullien-Rouquié, présidente, et Alexis Janicot, directeur délégué de la French Tech Toulouse. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.