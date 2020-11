Futurapolis Planète, l’événement du magazine Le Point sur les innovations et la transition écologique, qui devait avoir lieu les 12,13 et 14 novembre prochains au Quai des Savoirs, à Toulouse, est maintenu mais dans une version 100 % digitale. Les conférences seront donc en ligne, sur les réseaux sociaux du Point et du Point Innovation, ainsi que sur le site internet du Point. Plus d’informations sur le site internet de l’événement.