Le magazine Le Point organise Futurapolis Planète du 25 au 27 novembre au Quai des Savoirs à Toulouse. C’est la dixième édition de l’événement consacré à l’innovation, à la technologie et à la transition écologique.

Parmi les invités : Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance ; Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée du numérique, Laurence Tubiana, présidente et directrice exécutive de la Fondation européenne pour le climat ou encore Etienne Klein, physicien et philosophe des sciences.

De grands sujets contemporains seront traités : Écologie, avenir du système économique, évolution de l’Union Européenne, Libertés publiques,etc. Les inscriptions sont ouvertes.

Du jeudi 25 au samedi 27 novembre 2021 au Quai des Savoirs à Toulouse.