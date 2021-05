Galia Gestion : un développement qui passe par l’Occitanie

Galia Gestion, société d’investissement active dans le Sud-Ouest, poursuit son développement, notamment en Occitanie. L’entreprise prévoit en effet l’ouverture d’un bureau à Toulouse d’ici à fin 2021. Créée en 2002, la société d’investissement agit en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Elle est actionnaire de 50 entreprises et investit actuellement des montants compris en général entre 1 et 9 millions d’euros.

Galia Gestion a réalisé plus de 250 opérations financières depuis sa création. Les mois passés ont été riches pour la société, qui a collecté 110 millions pour le financement en fonds propres d’entreprises du Sud-Ouest. Galia a aussi constitué cette année avec la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, un fonds investissement commun nommé SCR BRG Sud-Ouest.