Guerbet acquiert Intrasense pour déployer l’IA dans l’imagerie médicale

Exploiter les solutions d’intelligence artificielle (IA) pour s’imposer comme leader mondial en imagerie médicale. C’est l’objectif de Guerbet, spécialiste des solutions pour l’imagerie médicale, avec l’acquisition de 56,46 % du capital d’Intrasense le 5 juin dernier. La PME et medtech montpelliéraine, qui compte soixante-dix salariés dont quinze en Chine, est également spécialisée dans l’imagerie médicale, .

Un rapprochement visant à « intégrer les technologies d’IA de Guerbert dans ses outils de routine du radiologue », indique le directeur général d’Intrasense, Nicolas Reymond. Notamment dans sa plateforme historique Myrian, solution de visualisation avancée utilisée dans 1200 centres hospitaliers et cabinets de radiologie en France et à l’international. Un accord de licence et d’intégration d’IA en imagerie médicale oncologique a été signé le 19 juin entre les deux entreprises.

L’IA doit proposer une « aide au diagnostic » qui ne remplacera pas les radiologues, comme le rappelle François Nicolas, vice-président de Guerbert et nouveau président du conseil d’administration d’Intrasense. « Le traitement du cancer du pancréas, dont le taux de survie est très faible, peut être amélioré s’il est détecté tôt. L’IA aidera à trouver des signes précurseurs, que le radiologue peut ne pas regarder, s’il est concentré sur l’analyse d’un autre organe », précise-t-il.

Gagner la confiance des radiologues

Aussi, pour identifier plus facilement de nouvelles lésions et dispenser le radiologue de tâches répétitives, l’IA peut analyser automatiquement l’évolution de scanners de suivi de cancers et rendre un diagnostic plus fiable. « Le flux d’images va en s’accroissant. Cela nous permettra donc de gagner du temps pour nous consacrer aux cas les plus complexes », indique Isabelle Thomassin-Naggara, cheffe du service d’imageries radiologiques et interventionnelles spécialisées à l’Hôpital Tenon.

Cependant, ce type d’équipements n’est pas remboursé, ne garantissant pas le développement de l’IA. « Le modèle économique sur les solutions IA en radiologie est un défi. Nous allons essayer de gagner la confiance des radiologues, via des études cliniques démontrant la valeur des solutions », complète Nicolas Reymond. Avantage, les nouvelles générations de radiologues sont rompues à l’utilisation des logiciels. « Nous sommes à une étape de conversion pour que cela s’intègre dans la routine clinique », assure Nicolas Reymond.

Créée en 2004 et cotée en bourse depuis 2012, Intrasense réalise 70 % de son activité à l’international, dont 30 % en Chine. L’entrée au capital de Guerbet, basé à Saint-Denis et qui emploie 2700 personnes, devrait permettre de doubler son chiffre d’affaires à l’horizon 2026, pour passer de 3,8 millions d’euros en 2022 à près de 8 millions d’euros en 2026. Intrasense cible de nouveaux marchés, comme l’Allemagne et l’Italie, et lancera en 2024 une nouvelle ligne de produits en oncologie, dont le développement a commencé en 2022, avec trente-deux recrutements à la clé.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Les solutions d’IA facilitent l’analyse d’images médicales. Crédit : DR.