Haute-Garonne. Proxima Plus se transforme en Scop

Basée à Plaisance-du-Touch (31), Proxima Plus est spécialisée depuis quinze ans dans la création et la vente d’accessoires pour jeux vidéo à travers sa marque Under Control. Son fondateur, Damien Laborde, a décidé de passer la main en février à ses collaborateurs et a transformé l’entreprise en Scop (Société coopérative et participative).

Giuseppe Laversa, directeur commercial, Géraud Zanghieri, directeur des opérations et Laurent Simon, le gérant, ont pris la tête de la société désormais coopérative. Proxima Plus a réalisé 6,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 et emploie quinze salariés.