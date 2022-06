Hôtellerie-restauration. Le groupe HIS et l’Isthia signent une convention de partenariat

Le groupe HIS et l’Isthia de l’Université Toulouse 2 Jean-Jaurès ont signé, le lundi 13 juin, une convention de partenariat. Cette convention a pour but de poursuivre de façon officielle la collaboration qui a démarré en 2003 entre les deux structures. L’objectif est de « favoriser l’insertion professionnelle des étudiants sous forme de stages, alternances au sein des différents établissements du groupe » et « la réalisation de nouveaux projets dans le cadre du développement des structures du groupe ».

Créé en 2008 par Jean-Louis Zevaco, le groupe hôtelier familial HIS exploite vingt hôtels, dix restaurants, deux spas, un centre thermo-ludique et un complexe thermal. Il fait travailler 350 collaborateurs, qui sont implantés en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Magali et Émilie Zevaco dirigent actuellement le groupe.

L’Isthia (Institut supérieur du tourisme, de l’hôtellerie et de l’alimentation) est né il y a plus de trente ans au sein de l’Université Toulouse 2 Jean-Jaurès. Il compte 900 étudiants au total sur les campus de Toulouse, Foix et Cahors, et Kuala Lumpur en Malaisie. L’université propose des diplômes de la Licence au Master, en formation initiale et continue dans le domaine du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration commerciale, de la restauration collective et de l’ingénierie hôtelière.