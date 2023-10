Industries culturelles et créatives : Perpignan et Montpellier lauréates France 2030

La Cité du Soler à Perpignan et l’écosystème ICC de Montpellier ont su convaincre le jury France 2030 dans le cadre l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) "Pôles territoriaux d’industries culturelles et créatives favorisant la structuration d’écosystèmes locaux". Les deux lauréates recevront un soutien financier de la Banque des territoires.

Dans les Pyrénées-Orientales, la commune du Soler accueille déjà l’école des arts créatifs Idem. Le projet "Cité Digitale 2030" ambitionne de réunir les acteurs publics et privés pour développer la filière, via des formations et infrastructures dédiées aux technologies du son et de l’image. L’écosystème ICC de la préfecture héraultaise poursuit quant à lui son développement historique, fort de ses acteurs mondialement reconnus tels que les écoles Esma et Artfx ou encore le géant des jeux vidéos Ubisoft. « À Montpellier se fabriquent des jeux vidéo, des bandes dessinées, de la musique, du cinéma, des films d’animation, des séries télé », rappelle le maire Michaël Delafosse.

La présidente de Région Carole Delga a salué ces deux « victoires », étapes vers « la constitution d’un pôle d’ambition internationale » dans une filière en devenir. Au mois de juin, l’élue avait annoncé le déploiement de la stratégie "Occitanie, ça tourne", visant à créer 5000 emplois régionaux dans le secteur audiovisuel et faire de la région la première destination française pour les productions internationales.